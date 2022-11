Biden ist nicht der Einzige in seiner Regierungstruppe, dem solche Fehler unterlaufen. Gravierender als sein Fauxpas am Samstag war ein Ausrutscher seiner Stellvertreterin im September: Bei einem Besuch in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea sagte Vizepräsidentin Kamala Harris, dass die USA »ein Bündnis mit der Republik Nordkorea haben. Und es ist ein Bündnis, das stark und beständig ist.«