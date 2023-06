US-Präsident Joe Biden hat mit einem peinlichen Versprecher die Ukraine mit dem Irak verwechselt – und selbst die russische Regierung reagiert nun darauf.

Was war passiert? Als Biden am Mittwoch zu einer Reise nach Chicago aufbrechen wollte, kam er mit Journalisten ins Gespräch. Dort wurde er gefragt, ob der russische Machthaber Wladimir Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine durch den Aufstand der Wagner-Söldner geschwächt worden sei.