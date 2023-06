Am Dienstagabend sorgte Fox News dann erneut für Wirbel, nachdem der in der Dokumentenaffäre angeklagte Trump vor einem Bundesgericht in Miami in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert hatte. Der Sender blendete bei einer Liveübertragung von Reden von Biden und Trump den Satz »Möchtegern-Diktator spricht im Weißen Haus, nachdem er seinen politischen Rivalen festnehmen ließ« ein.

Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, wirft der Biden-Regierung vor, ihn mit der Anklage durch die Bundesjustiz politisch kaltstellen zu wollen. Fox News schien sich dieser Interpretation mit der Einblendung anzuschließen. »Das war falsch«, sagte Biden-Sprecherin Jean-Pierre dazu am Mittwoch.