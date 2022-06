Die Entscheidung für die Reise fällt in eine Zeit, in der die internationale Gemeinschaft eine zweimonatige Verlängerung der fragilen Waffenruhe im Jemen erwirkt hat. Biden hatte am Donnerstag in dem Zusammenhang die »mutige Führung« Saudi-Arabiens gelobt, das eine Militärkoalition im Nachbarland anführt. Das von Saudi-Arabien angeführte Ölkartell Opec+ kam zudem zuletzt einer Forderung des Westens nach und beschloss die Ausweitung der Produktion.

Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Er hatte dort einen Termin zur Vorbereitung der Hochzeit mit seiner Verlobten, einer türkischen Staatsbürgerin. Nach offiziellen Angaben aus der Türkei und den USA wartete in der Vertretung ein 15-köpfiges Kommando aus Saudi-Arabien, ermordete ihn, zerstückelte seine Leiche und ließ die Überreste verschwinden.