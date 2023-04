»Es schien wie ein Zeichen«

Der 80-Jährige Biden beendete seinen Irlandbesuch am Freitag mit einer Rede vor etwa 27.000 Menschen vor der Kathedrale St. Muredach in Ballina, einer der Heimatorte seiner Vorfahren. Iren und Amerikaner seien durch eine optimistische Vision vereint, sagte Biden: »Auch in Zeiten der Dunkelheit und der Verzweiflung hat Hoffnung uns in eine bessere Zukunft ziehen lassen, mit größerer Freiheit, größerer Würde und größeren Möglichkeiten.«

Bidens Besuch im Land seiner Vorfahren war von persönlichen und emotionalen Treffen geprägt. So traf er am Freitag auch Priester Frank O'Grady, der vor acht Jahren Bidens Sohn Beau vor dessen Tod im Walter Reed Krankenhaus bei Washington die letzte Ölung gegeben hatte. Der Präsident sagte, es sei »unglaublich« gewesen, mit O'Grady zu sprechen. Das Treffen hatte sich erst kurzfristig und eher zufällig ergeben. »Es schien wie ein Zeichen«, sagte Biden.