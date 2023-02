6 / 8

Biden traf zudem ukrainische Militärangehörige, um seine Solidarität zu bekunden. »Der Preis, den die Ukraine zu zahlen hatte, ist außerordentlich hoch. Die Opfer waren viel zu groß«, sagte Biden. »Wir wissen, dass schwierige Tage, Wochen und Jahre vor uns liegen.«

Foto: Office of the US President / dpa