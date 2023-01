Affäre um geheime Akten Warum Joe Bidens Schlamperei dem Trump-Lager nutzt

Geheimdokumente aus Joe Bidens Zeit als US-Vizepräsident – gefunden an Orten, an die sie ganz sicher nicht gehören. Wollte das Weiße Haus in der Aktenaffäre etwas vertuschen? Und wie politisch brisant kann der Skandal werden?