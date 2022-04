In den Niederlanden ist erneut eine Debatte über den Umgang mit sexueller Gewalt entbrannt, nachdem einer der bekanntesten Fußballexperten des Landes vor laufenden Kameras über einen eigenen Übergriff vor 50 Jahren gescherzt hatte. Johan Derksen, 76, berichtete in der TV-Sendung »Vandaag Inside« bereits am Dienstag davon, dass er in der Vergangenheit eine betrunkene und bewusstlose Frau belästigt habe – zur Erheiterung des Moderators Wilfred Genee und des Ex-Fußballprofis René van der Gijp.

Während der Show, die von etwa 600.000 Menschen gesehen wurde, berichtete er laut Guardian : »Ich war mit dem Torwart vom SC Veendam unterwegs, mit zwei Damen. Wir waren betrunken und gingen zu dem Haus der beiden, aber die Frauen waren so voll, dass sie uns vollgekotzt haben. Dann erinnere ich mich – ich bin nicht stolz drauf, aber so was passiert eben, wenn man jung ist – die eine lag besinnungslos auf der Couch. Und da war diese große Kerze. Also haben wir die reingesteckt und sind dann abgehauen.« Er unterstrich seine Erzählung mit einer unmissverständlichen Handgeste, die »das Reinstecken« der Kerze zeigt.

Der Fall verstärkt eine bereits seit Monaten laufende Diskussion in den Niederlanden. Gerade erst startete die Staatsanwaltschaft eine groß angelegte Untersuchung, um mögliche sexuelle Übergriffe beim niederländischen Ableger der Sendung »The Voice« aufzuklären. Unter anderem steht der Ex-Partner von Linda de Mol, Jeroen Rietbergen, im Verdacht, Teilnehmerinnen der Sendung belästigt zu haben. Gegen den Ex Juror Ali B. wird wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt. Erste Enthüllungen führten im Januar zum Ende der beliebten Castingshow in den Niederlanden. Der Skandal um die Sendung war die bis dahin größte #MeToo-Affäre in den niederländischen Medien.

In dieser aufgeladenenen Situation scherzte Derksen über seinen Übergriff. Am Mittwoch, einen Tag nach der Ausstrahlung von »Vandaag Inside«, korrigierte er dann seine zu dem Zeitpunkt bereits viel kritisierte Aussage: Die Kerze sei nur in der Nähe der Beine abgelegt worden, außerdem habe er die Geschichte nicht im angemessenen Ton wiedergegeben. Auf eine Entschuldigung verzichtete er. Sowohl »Vandaag Inside« als auch »The Voice« werden von Talpa produziert, einem Medienunternehmen von John de Mol. Laut Angaben des Konzerns sollten sich die Moderatoren eigentlich am Donnerstag entschuldigen, später kam dann jedoch heraus, dass Johan Derksen gekündigt hatte. Laut niederländischen Medien zeigte sich Derksen wenig einsichtig und wird mit folgenden Sätzen zitiert: »Wir sind nicht hier, um eine Entschuldigungsprüfung zu bestehen. Leckt mich am Arsch.« Die Sendung wurde eingestellt .