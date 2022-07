Jorge Rodriguez, Parlamentspräsident in Venezuela, hat den früheren US-Sicherheitsberater John Bolton als »Psychopath« bezeichnet. Bolton hatte Anfang der Woche in einem CNN-Interview aus Versehen zugegeben, dass er in der Vergangenheit Umstürze in anderen Ländern geplant hatte. Dabei ging es explizit auch um Venezuela. Das sei eine »Meisterleistung an Schamlosigkeit«, sagte Rodriguez laut US-Medien .