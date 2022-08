Trumps ehemaliger Sicherheitsberater Iraner in den USA wegen Mordkomplotts gegen Bolton angeklagt

Wegen eines Mordkomplotts gegen den ehemaligen Sicherheitsberater des früheren US-Präsidenten Donald Trump, John Bolton, ist in den USA ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarde angeklagt worden. Dem 45 Jahre alten Mann aus Teheran wird vorgeworfen, einen Mord in Auftrag gegeben und als Lohn 300.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 291.000 Euro) in Aussicht gestellt zu haben. Das gab das Justizministerium am Mittwoch bekannt .