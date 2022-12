Die nun veröffentlichten Dokumente befassen sich unter anderem mit internationalen Reisen und Kontakten des Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald in den Wochen, Monaten und Jahren vor der Tat.

Verschiedene Verschwörungstheorien

Der US-Demokrat Kennedy war am 22. November 1963 im Alter von 46 Jahren in Dallas im Bundesstaat Texas in einem offenen Auto erschossen worden. Die Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass Oswald, der wiederum zwei Tage später von dem Nachtklubbesitzer Jack Ruby getötet wurde, allein handelte.