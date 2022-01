Großbritannien Johnson gibt Besuch von Gartenparty am Regierungssitz im Lockdown zu

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich dafür entschuldigt, an einer Gartenparty in seinem Amtssitz während des ersten Corona-Lockdowns im Mai 2020 teilgenommen zu haben. Er verstehe die Wut in der Bevölkerung über die Feier.