Der Machtstreit im jordanischen Königshaus geht in eine neue Runde. Nach einem mutmaßlichen Komplott gegen ihn hat Jordaniens König Abdullah II. seinen jüngeren Halbbruder Hamsa unter Hausarrest gesetzt. Auch seine Kommunikationsmöglichkeiten würden eingeschränkt, ließ Abdullah verlauten.

In einem veröffentlichten Schreiben unterstellte er seinen jüngeren Bruder »unberechenbare Verhaltensweisen und Bestrebungen«. Hamsa werde alles haben, um ein komfortables Leben zu führen, »aber er weder den Raum haben, die Nation zu beleidigen [...] noch Jordanien Stabilität zu untergraben«. Jemand, der noch nichts für das Land geleistet habe, dürfe es nicht in Geiselhaft nehmen.

Putschgerüchte am jordanischen Hof: König der Flüchtlinge

Jordanien: Mutmaßliches Komplott – Mitglied der Königsfamilie muss 15 Jahre in Haft

In Zuge des mutmaßlichen Komplotts wurden 18 Verdächtige festgenommen, viele von ihnen enge Vertraute Prinz Hamsas. Ein jordanisches Gericht verurteilte Bassem Awadallah, einst Chef des königlichen Hofes, und Hassan bin Said, Mitglied der Königsfamilie, zu einer Haftstrafe von je 15 Jahren. Sie sollen versucht haben, die Monarchie zu destabilisieren und damit die Gesellschaft gefährdet haben. Hassan bin Sajid wurde wegen Drogenmissbrauchs außerdem zu einem weiteren Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 1200 Euro verurteilt.

Prinz Hamsa wurde damals nicht angeklagt und stattdessen unter Hausarrest gestellt. Später bekräftigte er öffentlich seine Loyalität zu seinem Bruder Abdullah. Vor einigen Wochen entschuldigte er sich zudem in einem Brief und räumte Fehlverhalten ein – überraschte dann jedoch die Öffentlichkeit mit der Niederlegung seiner Adelstitel .

Der eingesperrte Halbbruder in einer Aufnahme von 2012: Prinz Hamsa bin al-Hussein

»Um gegenüber Gott und meinem Gewissen ehrlich zu sein, sehe ich keine andere Möglichkeit, als den Titel des Prinzen abzulegen«, schrieb der 41-jährige Hamsa Anfang April in einem Brief, den er auf Twitter veröffentlichte. Seine Überzeugungen und die von seinem Vater vermittelten Werte seien mit den »modernen Herangehensweisen und Methoden unserer Einrichtungen« nicht in Einklang zu bringen.