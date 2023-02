Schweden, das in diesem Halbjahr den Vorsitz im EU-Ministerrat innehat, drohte China im Fall von Waffenlieferungen an Russland mit »Konsequenzen«. Der schwedische Außenminister Tobias Billström sagte in Brüssel, seine Botschaft an Peking sei klar: »Keine Waffen an Russland, unter keinen Umständen und von keinem Land.« Die EU stehe dabei an der Seite der USA.