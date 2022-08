Journalismus in Myanmar Schlimmer ist es nur in China

Von Chiang Mai im Norden Thailands recherchiert und schreibt Aye Min Thant weiter für den »Frontier Myanmar«. Um an Informationen und Bilder zu kommen, sind der »Frontier« und andere Nachrichtenseiten auf Menschen vor Ort angewiesen. Viele von ihnen sind gewissermaßen über Nacht zu sogenannten Bürgerjournalisten geworden. Der Glaube an eine bessere Zukunft für Myanmar treibe viele der häufig noch jungen Menschen an, sagt Aye Min Thant. »Wenn die Menschen keine Ideale und Hoffnungen hätten, gäbe es längst keinen Journalismus mehr in Myanmar.«

Mehr als 2150 Menschen sind seit dem Putsch der Gewalt des Militärs bereits zum Opfer gefallen. Die Assistance Association for Political Prisoners in Burma (AAPPB) zählt zudem mehr als 11.000 Inhaftierte. Da die Demonstrationen immer blutiger niedergeschlagen werden, trauen sich inzwischen kaum noch Demonstrierende auf die Straßen. »Die Situation ist deutlich schlimmer als noch vor einem Jahr, als Myanmar überall in den Schlagzeilen war«, sagt Aye Min Thant. Die Kämpfe haben sich im ganzen Land ausgebreitet, sind brutaler geworden. Im Juli kam es zum ersten Vollzug der Todesstrafe in Myanmar seit mehr als 30 Jahren.