Sánchez' Frau Cecilia López hielt sich während seines Verschwindens in einer anderen Stadt auf, wie »La Jornada« berichtete. Sie hatte kurz zuvor noch mit ihrem Mann telefoniert. Die Familie berichtete laut der Zeitung, dass »sein Computer, sein Mobiltelefon, eine Festplatte und seine Sandalen fehlen«.

Jährlich Morde an Reporterinnen und Reportern in Mexiko

Sánchez war in Nayarit Korrespondent der Tageszeitung »La Jornada«, einer der wichtigsten Zeitungen des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes der Welt. Er war seit Mittwochabend nicht mehr gesehen worden. Seine Zeitung schrieb, dass vor ihm in diesem Jahr schon mindestens vier andere Journalisten in Mexiko ermordet wurden. Laut dem Bulletin der Generalstaatsanwaltschaft wird noch ein weiterer Medienschaffender in Nayarit vermisst. Ein anderer Journalist, der am Freitag von bewaffneten Männern verschleppt worden war, sei wohlbehalten wieder aufgefunden worden.