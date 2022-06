Olga Konsevych, ukrainische Journalistin

»Es scheint so, als hätte die Vergangenheit nie existiert. Es ist so, als hätte mein Leben am 24. Februar begonnen. Und jetzt muss ich diesen Albtraum jeden Tag dokumentieren. Ich weiß, dass es unsere Aufgabe ist, die Welt darüber zu informieren, wie die Situation in der Ukraine ist. Aber es ist nicht einfach. An den schlimmsten Tagen, in den Schlüsselregionen, waren Kolleginnen von mir vor Ort. Ich weiß nicht, wie es ihnen psychisch gehen wird, wenn der Krieg vorbei ist. Obwohl ich von Deutschland aus arbeite und ich in Sicherheit bin, ist es nicht leicht für mich. Meine Arbeit ist vom Tod bestimmt.«

Valeria Semenjuk, ukrainische Journalistin

»Während ich hier in Sicherheit bin, befinden sich viele Journalistinnen und Journalisten in den Brennpunkten der Ukraine. Sie riskieren jeden Tag ihr Leben, um der Welt vom Krieg zu berichten. Darüber hinaus haben einige Journalisten ihre Mikrofone gegen Maschinengewehre getauscht und sind zu Soldaten geworden.«

Kristina Zelenyuk, ukrainische Journalistin

»Ich hätte nie gedacht, dass ukrainische Journalisten von russischen Soldaten des Putin-Regimes gejagt werden. Außerdem hätte ich nie gedacht, dass ich einmal im Ausland leben würde.«

Natascha Fiebrig, ukrainische Journalistin

»Wir sind damals auch zur Grenze gefahren, um teilweise meine Familie abzuholen und über die Flüchtlinge aus der Ukraine zu berichten. Und da haben wir eine Nacht im slowakischen Ubľa in so einem Zelt des Roten Kreuzes geschlafen. Es war superkalt und da kriegt man einfach eine Ahnung, was Frauen, Kinder, ältere Menschen erlebt haben.«

Angelina Davydova, russische Journalistin

»Fast alle russischen Journalisten, die nach Deutschland gekommen sind, haben ein kurzfristiges Visum. Viele sind ohne irgendwelche Pläne hierher gekommen. Viele haben vieles in ihrem Heimatland verlassen. Ihre Arbeit, ihre Verwandten, ihre Freunde und auch das Gefühl, dass sie etwas Wichtiges und Sinnvolles machen. Ich bin eine von diesen Journalistinnen.«

Mikhail Zygar, russischer Journalist

»Ich musste Russland, am dritten Kriegstag verlassen. Ich bin nach Deutschland gezogen, arbeite immer noch als russischer Journalist und schreibe für den SPIEGEL. Alle unabhängigen Medien, die meisten YouTube-Kanäle sind verboten. Russische unabhängige Medien werden quasi gerade wiedergeboren. Das ist sehr wichtig für diejenigen, die hart gegen die Diktatur gekämpft haben und versucht haben,

Angelina Davydova, russische Journalistin

»Zuerst: Unbürokratische Legalisierung. Dass wir hier weiter arbeiten und leben können. Auch für die Leute, die keinen Vertrag oder Stipendium haben.«

Natascha Fiebrig, ukrainische Journalistin

»Ich habe immer noch den Eindruck, dass man in Deutschland nicht ganz versteht, dass dieser verbrecherische Krieg von Russland ein Zivilisationsbruch ist. Und dass man trotzdem versucht, mit Russland einen Modus Vivendi zu finden und vielleicht die Ukraine dabei zu opfern. Ich hoffe, dass man in Deutschland versteht, dass sich die Ukraine ohne Waffen einfach nicht verteidigen kann. Ich glaube jetzt ist eines alternativlos: Die Ukraine muss siegen.«

Mikhail Zygar, russischer Journalist

»Das Wichtigste für alle russischen Journalisten ist: der Sieg der Ukraine. Nur der Sieg der Ukraine, nur eine freie, unabhängige Ukraine ermöglicht Russland eine Zukunft, welcher Art auch immer.«

Olga Konsevych, ukrainische Journalistin

»Ich habe viele deutsche Politiker gesehen, die die Ukraine besucht haben. Ihr Gesichtsausdruck, ihre Stimme haben sich verändert, als sie die Verbrechen gesehen haben. Deutsche Politiker müssen jetzt mutiger sein. Sie müssen interne Verhandlungen und Machtkämpfe beiseite legen. Sie müssen zusammenhalten. Nicht nur wegen der Ukraine, sondern wegen Europa. Denn wir kämpfen nicht nur gegen Russland. Wir kämpfen gegen Chaos und den Archaismus der russischen Welt.«