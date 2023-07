Der Australier Assange ist seit 2019 in Großbritannien inhaftiert, wo er sich gegen seine Auslieferung in die USA zur Wehr setzt. Die USA werfen Assange vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Unterstützer sehen in ihm einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte.