Die US-Regierung versucht Assange seit Jahren habhaft zu werden, sie werfen ihm vor, gegen den US-amerikanischen Espionage Act verstoßen zu haben. Ihm drohen Anklagen mit einer Höchststrafe von 175 Jahren erwarten.

Um einer Verhaftung in Großbritannien sowie einer Auslieferung nach Schweden und von dort aus in die USA zu entgehen, bat Assange im Juni 2012 um Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Die ecuadorianische Regierung gewährte ihm dies zunächst, entzog es aber im April 2019 nach massivem Druck der US-Regierung wieder.