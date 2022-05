In den kommenden Wochen soll die Entscheidung fallen: Die britische Regierung könnte sich entschließen, Julian Assange in die USA auszuliefern. Die US-Justiz wirft dem WikiLeaks-Gründer eine Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. Damit könnte Assanges größte Befürchtung wahr werden – und ein jahrelanger Kampf zu Ende gehen.

WikiLeaks hatte durch die Veröffentlichung geheimer Dokumente Kriegsverbrechen durch US-Soldaten unter anderem in Afghanistan enthüllt. Dabei hatte Assange auch mit dem SPIEGEL zusammengearbeitet. Aus Angst vor einer Auslieferung in die USA hatte Assange fast sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London gelebt. Zu der Zeit lag ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden gegen ihn vor. Die Ermittlungen wurden jedoch später eingestellt. 2019 verhaftete ihn die britische Polizei dann, weil er mit der Flucht in die Botschaft gegen Kautionsauflagen verstoßen habe. Seitdem sitzt er im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

SPIEGEL-Redakteur Marcel Rosenbach hat Assange im Jahr 2010 das erste Mal getroffen. Kurz davor hatte WikiLeaks ein aufsehenerregendes Video mit dem Titel »Collateral Murder« veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie US-Soldaten im Irak Zivilisten getötet hatten. Im Podcast sagt Rosenbach: »Ich finde, es sagt alles, dass diejenigen, die für das verantwortlich sind, was im ›Collateral Murder‹-Video zu sehen ist, bislang nicht nur straffrei geblieben sind, sondern nie angeklagt wurden.« Diejenigen aber, die dafür gesorgt haben, dass das Video und die Verbrechen ans Licht gekommen sind, sitzen seit Jahren im Gefängnis oder müssen mit einer Strafe von 175 Jahren rechnen. Für ihn geht der Fall Assange weit über die Person des Wikileaks-Gründers hinaus: Er sieht die Pressefreiheit an sich in Gefahr.

Mehr zum Podcast SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als SPIEGEL+-Abonnent hören Sie die neuesten Folgen werktags ab 6 Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen. Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .

