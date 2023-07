Luxusurlaub während des Kriegs Behörden ermitteln gegen ukrainischen Abgeordneten

»Verrat an den Prinzipien des Staates«

Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich in seiner täglichen Videoansprache kritisch und betonte, dass ein Urlaub auf den Malediven während des Kriegs ein »Verrat an den Prinzipien des Staates« sei. Seit Beginn des Kriegs wurden dienstliche Arbeitsreisen stark eingeschränkt. In seiner Ansprache forderte Selenskyj Abgeordnete und Beamte auf, in der Ukraine zu bleiben und für das ukrainische Volk zu arbeiten.