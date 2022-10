Für den Halloweenabend waren hunderttausend Besucher erwartet worden. Polizisten wurden aber offenbar in einen anderen Teil der Hauptstadt dirigiert, um eine Demonstration zu überwachen.

Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol wies am Montag hochrangige Regierungsmitglieder an, ein System zu entwickeln, wie sich Menschenmengen bei spontanen und unorganisierten Zusammenkünften besser kontrollieren lassen . Bei Massenveranstaltungen müssen Organisatoren in Südkorea ein detailliertes Sicherheitskonzept vorlegen, die von lokalen Behörden sowie Polizei und Feuerwehr genehmigt werden. In Itaewon werden die Halloween-Parties aber nicht von einem einzigen Club oder Bar ausgerichtet, die Feierlichkeiten erstrecken sich über einen Teil des Viertels. Somit gab es kein Sicherheitskonzept.