Bei einer Explosion in Afghanistans Hauptstadt Kabul sind mindestens zehn Menschen getötet worden, zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Dies teilte ein Sprecher des Taliban -Innenministeriums mit. Demnach ereignete sich die Explosion nach dem Freitagsgebet in einer Moschee im Westen der Stadt. Genauere Angaben gab es zunächst nicht.

Terror in Afghanistan: Mehr als 30 Tote nach Explosion in Moschee nördlich von Kunduz

Nach Angaben der italienischen Organisation Emergency wurden 20 Verletzte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Augenzeugen gingen von einer weitaus höheren Opferzahl aus.

Derzeit erschüttert eine Welle schwerer Anschläge das Land. In den vergangenen Wochen wurden Dutzende Menschen bei Attentaten auf Moscheen, religiöse Minderheiten und Schulen getötet. Einen Großteil der Angriffe reklamiert die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) für sich, die vor allem im Osten sowie in Gebieten des Nachbarlands Pakistan ein Herrschaftsgebiet etablieren will. Einst für besiegt erklärt, ist der IS heute weiter aktiv und verübt regelmäßig Anschläge gegen Schiiten und die Taliban. Diese hatten nach dem Abzug der westlichen Truppen im August 2021 die Macht übernommen.