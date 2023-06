Noch immer breiten sich die Wassermassen aus: Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in der Südkukraine stehen große Teile der Region Cherson unter Wasser. Das Stauwasser drückt auch in die Nebengewässer des Dnjepr – und überschwemmt Gebiete, die im Laufe des Krieges hart umkämpft waren.

Eine britische Nichtregierungsorganisation, die Landminen in der Ukraine räumt, warnt vor gefährlichem Treibgut. Die weggeschwemmten Sprengfallen könnten detonieren, sofern sie auf ein festes Hindernis treffen.

Jasmin Dann, Halo:

»Der Inhulez-Fluss war einige Monate lang die Frontlinie des Konflikts, deshalb sind seine Ufer ziemlich stark vermint gewesen. Wir arbeiten daran, diese Minen zu räumen. Doch seit der Sprengung des Staudamms ist der Wasserstand des Inhulez deutlich angestiegen. Am ersten Tag waren es etwa 55 Zentimeter.«

Das Wasser blockiert auch die Straßen, die in die verminten Gebiete führen. Den Helfern ist damit der Zugang versperrt.

Jasmin Dann, Halo:

»Im Moment können wir unsere Teams auf einige Minenfelder mit geringerer Priorität schicken, damit sie weiterarbeiten können. Aber wenn die Situation so bleibt, wird es schwierig. Die Minenfelder, an denen wir gearbeitet haben, sind von hoher Bedeutung, es sind Gebiete, in die die Menschen zurückkehren müssen.«

Die Minen könnten nun auch auf Felder, Gärten und Straßen in einem riesigen Gebiet gespült worden sein, so ein Sprecher der Kampfmitteleinheit beim Roten Kreuz. Und das auch in Orte, in deren Umgebung es bislang keine Minenfelder gab und wo die Menschen deshalb nicht mit Sprengfallen rechnen. In der Vergangenheit hätten zumindest die Einsatzkräfte gewusst, wo die Gefahren lauerten. Das sei nun anders. Treibminen könnten deshalb noch jahrzehntelang eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen.