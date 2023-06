Eine ganze Region steht zunehmend unter Wasser: Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine steigt der Wasserstand in den Flutgebieten rund um die Großstadt Cherson weiter an. Die Regierung teilte am Mittwoch mit, das Wasser stünde im Viertel Korabel 3,5 Meter hoch. Mehr als 1000 Häuser seien überflutet.

Alexander Sarovic, DER SPIEGEL:

»Hier im flussabwärts liegenden Cherson ist besonders der sogenannte Inselbezirk betroffen. Bewohner berichten uns, dass das Wasser die Gegend gegen Mittag erreichte. Wir mussten hier teilweise durch knietiefe Brühe waten. Wir sahen auch, wie auf dem Dnjepr Baumstämme und sogar Hausdächer trieben.«

Über Stunden hatte die Flutwelle sich am Dienstag ausgebreitet und die Einwohner vieler Dörfer und Städte südlich des Staudamms zur Flucht gezwungen. Evakuierungen von rund 17.000 Menschen auf der ukrainisch kontrollierten Seite des Dnjepr-Flusses liefen schon kurz nach Bekanntwerden der Explosion an – unter Beschuss der russischen Invasoren, wie der ukrainische Innenminister am Dienstag erklärte.

Alexander Sarovic, DER SPIEGEL:

»Einige betroffene Bewohner der Stadt ließen sich in das eine Autostunde entfernte Mykolajiw bringen. Andere wollen unbedingt bleiben. Ein Bewohner erzählte uns, dass er sich vor Beschuss immer im Schutzkeller in Sicherheit bringen konnte. Gegen diese Wassermassen könne er aber nichts machen.«

Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen in der von Russland kontrollierten ukrainischen Stadt Nowa Kachowka, die in unmittelbarer Nähe des zerstörten Staudamms am Ostufer des Dnjepr liegt. Seit dem frühen Mittwochmorgen gehe der Wasserstand laut dort allmählich wieder zurück. Das teilten die russischen Besatzungsbehörden mit.

Der Bruch des Staudamms hat weitreichende Folgen für die Landwirtschaft, Tiere, Menschen und die Infrastruktur der Region. Das ukrainische Agrarministerium schätzt, dass etwa 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche am nördlichen Ufer des Dnjepr vernichtet werden könnte. Am südlichen Ufer, im russisch besetzten Gebiet, werde ein Vielfaches dieser Fläche überflutet. Aus dem am Staudamm liegenden zerstörten Wasserwerk treten zudem große Mengen Maschinenöl aus.

Wer für die Explosion am Kachowka-Staudamm verantwortlich ist, ist nach wie vor unklar. Die Ukraine beschuldigt Russland, den Damm gesprengt zu haben. Moskau behauptet, dass ukrainische Truppen die Anlage beschossen hätten.