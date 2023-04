In der Schule sind außer meinen Freunden und mir noch der Schuldirektor und fünf Mitarbeiter der Cafeteria. Die sind auch alle geblieben, denn selbst wenn man es nach Hause schaffen würde, ist die Situation dort nicht unbedingt besser. Hier gibt es zumindest größere Vorräte an Lebensmitteln und Wasser. Das einzig Gute an der Lage ist, dass das Internet funktioniert. Dadurch sind wir im ständigen Austausch mit Kollegen, Freunden, mit meiner Familie.

SPIEGEL: Was berichten die Freunde und Bekannten aus Khartum?

von Schroeder: Viele sind deutlich schlechter dran als wir. Von Freunden höre ich, dass sie Patronen in ihren Wohnungen gefunden haben, dass also in ihr Zuhause geschossen wurde. Wir haben hier auch zwei entdeckt, auf dem Schulhof. Viele haben kein fließendes Wasser mehr, in zahlreichen Gegenden von Khartum ist die Wasserversorgung unterbrochen, das ist das größte Problem gerade. Viele haben auch nicht ausreichend Vorräte, um noch zwei, drei Tage zu Hause zu bleiben. Die Geschäfte haben nicht normal geöffnet, da wird es schnell zu einer kritischen Versorgungslage kommen. Die Kämpfe finden in Wohngegenden statt, mitten in der Hauptstadt Khartum. Es wäre doch wirklich das Mindeste, wenigstens die Kämpfe in den dicht besiedelten Vierteln einzustellen.