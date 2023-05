Wegen der dramatischen Situation schickt Uno-Generalsekretär António Guterres mit Griffiths jetzt einen ranghohen Vertreter in den Sudan. Sein Sprecher Stéphane Dujarric teilte am Sonntag mit, Griffiths solle angesichts der sich rapide verschlechternden humanitären Lage in dem nordostafrikanischen Land »unverzüglich« in die Region aufbrechen.

Uno-Sprecher: Ereignisse sind »beispiellos«

»Das Ausmaß und die Geschwindigkeit« der Ereignisse im Sudan seien »beispiellos«, erklärte der Uno-Sprecher. »Wir sind sehr besorgt.« Die Uno forderte die Konfliktparteien erneut auf, Zivilisten und Infrastruktur zu schützen, sichere Fluchtkorridore aus dem Kampfgebiet zu ermöglichen, humanitäre Helfer und medizinisches Personal zu respektieren und Hilfseinsätze zu erleichtern.