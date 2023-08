Opposition und Medien fordern Rücktritt Estlands Regierungschefin Kallas wegen Russland-Geschäften ihres Mannes unter Druck

Sie gilt in Europa als eine der entschlossensten Unterstützerinnen der Ukraine im Krieg gegen Russland – und gerät nun selbst in Bedrängnis. Estlands Regierungschefin weist Kritik an Geschäften ihres Mannes zurück.