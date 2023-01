Kaliforniens Gouverneur nach Attentaten »Was zum Teufel ist hier los?«

Am Montag hatte ein 66-jähriger Schütze in Half Moon Bay, einer ländlichen Gemeinde südlich von San Francisco, sieben Menschen getötet und ein weiteres Opfer lebensgefährlich verletzt. Die Schüsse fielen in zwei landwirtschaftlichen Betrieben. Die Polizei beschrieb die Bluttat als einen Gewaltakt am Arbeitsplatz. Bei den Opfern handelt es sich um Landarbeiter asiatischer und hispanischer Herkunft. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er war in einem der Betriebe angestellt.