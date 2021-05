Gouverneurskandidatur in Kalifornien Republikaner macht Wahlkampf mit lebendigem Bären

Seinen Wahlkampf führt John Cox unter dem Motto »Der Schöne und das Biest« – er selbst sieht sich in zweiterer Rolle. Nun ist der republikanische Gouverneurskandidat in Kalifornien in die Kritik von Tierschützern geraten.