Schätzungsweise ein Prozent der gezielten Feuer geraten außer Kontrolle

Um Feuer mit Feuer zu bekämpfen, setzen Fachleute gezielt trockene Äste und Gebüsch am Waldboden in Brand, die sonst für einen katastrophalen Flächenbrand sorgen könnten. Man nimmt dem Feuer gewissermaßen den Zunder, während die Asche am Boden langfristig wie Dünger wirken kann.

»Wir nennen das gutes Feuer, nützliches Feuer«, sagte Senator Bill Dodd, der die Gesetzgebung zur Einrichtung des Fonds unterstützt hat, gegenüber der »Los Angeles Times«. »Es reduziert gefährliche Brennstoffe, die für die Unbeständigkeit dieser Brände verantwortlich sind, insbesondere bei Wind, heißen Tagen und niedriger Luftfeuchtigkeit.«