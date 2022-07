Kaliningrad ist zwar russisches Staatsgebiet, aber nicht mit dem eigentlichen Russland verbunden, sondern nur auf dem Seeweg oder über Land auf Transitstrecken durch Polen und Litauen erreichbar. Seit zwei Wochen blockiert Litauen einzelne Warenlieferungen nach Kaliningrad in Umsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland. So rückt die Exklave in den Brennpunkt diplomatischer Scharmützel zwischen dem russischen Aggressor und seinem willfährigen Adjutanten Belarus auf der einen und der EU und der Nato auf der anderen Seite.