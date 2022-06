Wer lebt dort?

Knapp 950.000 Einwohner, etwa die Hälfte lebt in der Hauptstadt, die ebenfalls Kaliningrad heißt. In Zeiten der Sowjetunion siedelten viele Russen in die Region, heute stammt ein Großteil der Einwohner von Kaliningrad aus Russland.

Warum ist Kaliningrad für Moskau wichtig?

Russland betreibt in Kaliningrad einen Militärstützpunkt. Seit dem Krieg in Osteuropa ist die Stellung von Kaliningrad daher noch wichtiger geworden. Im Mai simulierten die Kreml-Streitkräfte mit dem atomwaffenfähigen Raketensystem Iskander-M einen Atomangriff. Die Streitkräfte übten laut dem russischen Verteidigungsministerium Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feindes sowie die Reaktion auf einen Gegenschlag. Aufgrund der geografischen Lage wäre Kaliningrad im Falle einer Attacke auf den Westen ein naheliegender Ausgangspunkt.