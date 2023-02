Gospelgesänge in der Mississippi Boulevard Christian Church in Memphis, Tennessee: Am Mittwoch nahmen Hunderte an der Trauerfeier für den durch Polizeigewalt getöteten Afroamerikaner Tyre Nichols teil. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris war auf Einladung der Hinterbliebenen nach Memphis gereist - und hielt eine bewegende Rede.

Kamala Harris, US-Vizepräsidentin: "Wir sind hier im Namen des Volkes unseres Landes und unseres Präsidenten Joe Biden. Und wir sind hier, um das Leben von Tyre Nichols zu feiern. Mrs. Wells, Mr. Wells, Sie haben eine außergewöhnliche Stärke, Mut und Größe bewiesen."

Um Kamala Harris war es lange Zeit ziemlich still gewesen, die einstige Hoffnungsträgerin der Demokraten verschwand weitestgehend im Schatten von Präsident Biden. Nun zeigt sie sich wieder häufiger in der Öffentlichkeit, wie hier nach dem Massaker in Monterey Park, Kalifornien. Offenbar will sie sich beim Thema Polizei- und Waffengewalt stärker engagieren. Bei der Trauerfeier für Tyre Nichols machte sie sich für ein lange geplantes Gesetz stark, dass das Fehlverhalten von Polizisten eindämmen soll.

Kamala Harris, US-Vizepräsidentin: "Tyre Nichols hätte in Sicherheit sein sollen. Als Senatorin der Vereinigten Staaten war ich Mitverfasserin des ursprünglichen George Floyd Justice in Policing Act. Und als Vizepräsident der Vereinigten Staaten fordere ich, dass der Kongress den George Floyd Justice in Policing Act verabschiedet. Joe Biden wird ihn unterzeichnen. Und wir sollten nicht mehr zögern. Und wir werden uns nicht abweisen lassen. Das ist nicht verhandelbar."

Nichols starb am 10. Januar in einem Krankenhaus an den Verletzungen, die er drei Tage zuvor erlitten hatte. Auf dem Heimweg war er von der Polizei angehalten und zusammengeschlagen worden. Bürgerrechtler und Familienangehörige forderten bei der Trauerfeier ein Ende der immer wiederkehrenden Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner.