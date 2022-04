US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei der Stellvertreterin von US-Präsident Joe Biden seien am Dienstag Schnell- und PCR-Tests positiv ausgefallen, teilte ihre Sprecherin Kirsten Allen mit. »Sie zeigt keine Symptome, wird sich isolieren und von der Residenz der Vizepräsidentin aus weiterarbeiten.« Die 57-Jährige habe zuletzt keinen »engen Kontakt« zu Präsident Biden, 79, und dessen Ehefrau Jill, 70, gehabt, erklärte Allen weiter. Grund seien verschiedene Reisen gewesen. »Die Vizepräsidentin wird ins Weiße Haus zurückkehren, sobald sie negativ getestet wird.«

In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Coronainfektionen in den USA nach einem starken Rückgang zu Jahresbeginn wieder angestiegen. Es traf dabei auch eine Reihe hochrangiger Politiker, unter ihnen Justizminister Merrick Garland und die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi .

Mehr als die Hälfte der Menschen in den USA hatte Covid-19

In den USA hat sich einer Studie zufolge inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal mit dem Coronavirus infiziert. In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil bei 58 Prozent, bei Kindern bis elf Jahren sogar bei mehr als 75 Prozent, wie aus einer von der US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Die Zahlen beziehen sich auf die Monate Dezember bis Februar. Bevor die Virus-Variante Omikron Anfang Dezember auch in den USA zu grassieren begann, konnte nur bei einem Drittel aller Amerikaner eine überstandene Coronainfektion nachgewiesen werden. Bei den jüngeren Kindern waren es gut 44 Prozent.