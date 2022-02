Während Kapitol-Sturm Kamala Harris kam versteckter Rohrbombe gefährlich nahe

Kamala Harris schwebte beim Angriff auf das US-Kapitol offenbar in größerer Gefahr als bisher bekannt. Laut CNN hielt sich die damalige US-Vizepräsidentin in spe rund zwei Stunden in der Nähe eines Sprengsatzes auf.