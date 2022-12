Der republikanische Gouverneur ist ein lautstarker Kritiker der Einwanderungspolitik der Regierung von Joe Biden. Berater Abbotts waren laut der Nachrichtenagentur Reuters nicht zu erreichen, um sich dazu zu äußern, ob der US-Staat die Busfahrten am Weihnachtswochenende organisiert habe.

Am 20. Dezember hatte Abbott dem US-Präsidenten Joe Biden einen Brief geschrieben. Darin heißt es, dass täglich Tausende Männer, Frauen und Kinder illegal die Grenze nach Texas überqueren. Texas könne nicht alle Migrantinnen und Migranten unterbringen. Angesichts der niedrigen Temperaturen sei ihr Leben in Gefahr, sie könnten auf den Straßen erfrieren. Abbott macht den Präsidenten dafür verantwortlich.