Erst am Mittwoch hatte Nordkorea erneut einen Raketentest absolviert. In Südkorea geht man zudem davon aus, dass die Führung in Pjöngjang einen neuen Atomtest vorbereitet – den ersten seit 2017 und den siebten insgesamt seit 2006. Wegen der Tests wurden in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, weshalb das Land international nahezu vollständig isoliert ist.