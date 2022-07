Kamala Harris über Joe Biden »Er hat die Absicht zu kandidieren«

Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska ließ Trump am Samstagabend offen, ob er kandidieren werde. Er kündigte lediglich an: »Wir werden unser prächtiges Weißes Haus zurückerobern.« Trump wiederholte seine längst widerlegte Behauptung, wonach er bei der Wahl 2020 durch Betrug um seinen Sieg gebracht worden sei.