Kambodscha Der Kampf der Frauen vom Pokertisch

Es ist der größte Arbeiterstreik in Kambodscha seit Jahren: In Phnom Penh wehren sich Casino-Arbeiterinnen gegen ihre Entlassung in der Coronakrise. Ihr Gegner: einer der profitabelsten Casino-Betreiber der Welt.

und Thomas Christofoletti (Fotos) Aus Phnom Penh berichten Maria Stöhr