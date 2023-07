Inzwischen gibt Harry auch Seminare an Schulen, diskutiert dort mit Jungen und Mädchen gemeinsam. Wie fühlt sich Verliebtsein an? Wie wird man schwanger? Wie wird man nicht schwanger? »Wenn wir die Zahl der Sexualdelikte reduzieren wollen in Kambodscha, müssen wir vor allem mit Jungen und Männern sprechen«, sagt Harry. »Sie spielen eine große Rolle. Und sie sind oft auch total verunsichert.« Weil sich auch die jungen Männer nicht trauen, Fragen zu stellen. Weil auch sie so wenig wissen. Und in eine Rolle hineinerzogen wurden, die des Mannes, dem bestimmte Dinge zustehen.

Harry bekommt Post. Von Frauen, die sich bei ihr bedanken oder die traumatisiert sind durch schlechte Erfahrungen und bei Harry Hilfe suchen. Eine habe ihr erzählt, sie sei, weil sie schwanger geworden sei, von ihrer Familie verstoßen worden. Eine andere, dass ein Mann in der Öffentlichkeit neben ihr masturbiert habe. Harry sagt, manchmal werde ihr ihre Arbeit und die Hoffnung, die so viele Frauen in sie setzten, fast zu viel. Diese ganzen negativen Erfahrungsberichte. Oft habe sie das Gefühl, sie könne am Ende doch nur wenig ändern. Gerade das vergangene Jahr, als der Oberste Gerichtshof der USA das Recht auf Abtreibung gekippt habe, habe ihr vor Augen geführt: dass man sich in dem, was der Feminismus schon erreicht habe, niemals sicher fühlen könne.

Und dennoch. Dass sie vor sechs Jahren diesen Kanal gestartet und zum ersten Mal auf »veröffentlichen« gedrückt und damit das Schweigen gebrochen hat – es zeigt Wirkung. Mehr Menschen würden Straftaten anprangern als noch vor ein paar Jahren, sagt sie. Passiert in Phnom Penh ein Übergriff in der Öffentlichkeit, würde Frauen nun viel öfter geholfen. Auch Männer erheben das Wort gegen Ungerechtigkeiten. Inzwischen, wenn sich Catherine Harry im Internet umsieht, entdeckt sie viele junge Frauen, die es ihr gleichtun: Die über das bloggen, was falsch läuft in der kambodschanischen Gesellschaft. Und vor allem darüber, wie sie sich eine Zukunft in dem Land vorstellen, die möglichst alle mitmeint und möglichst allen guttut.