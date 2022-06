Ein paar Kilometer vom archäologischen Park entfernt liegt Siem Reap. Breite Straßen führen vom Flughafen in die Innenstadt, an ihnen reihen sich Hotels auf mit Namen wie »Angkor Elysium Suite« und »Royal Empire Hotel«, und Parkplätze, auf denen einst die großen Reisebusse gestanden haben. Nun brennt dort die Hitze auf nackten Teer.

Ist Corona eine Chance, um den Tourismus neu zu denken?

Weiter drinnen in der Stadt haben viele Restaurants, Bars, Souvenirläden immer noch geschlossen. In der »Pub Street« trifft man abends die paar Dutzend wieder, mit denen man morgens vor den Tempeln stand. Vor einigen Lokalen sitzen ein paar Gäste.

Ein Mann lässt seine Füße in eine Art übergroßes Aquarium hängen, wo Fische ihm die Hornhaut von den Füßen fressen. Drüber steht, auf einem Plakat aus der alten Zeit, »Fish Spa - If our fish cannot make you happy we'll not charge«.

Corona, heißt es jetzt, könnte eine Chance sein, Tourismus neu zu denken. Schonender fürs Klima. Rücksichtsvoller für die, die dort leben, wo andere Urlaub machen.

Doch dann sind da die Zahlen. Die Armutsquote in Kambodscha ist in der Coronakrise um vier Prozent gestiegen. Laut der Weltbank liegt das vor allem an den Wirtschaftszweigen, die dem Land davor große Wachstumsraten beschert hatten: Kleidungsexporte und Tourismus. Reiseleiter Sarath sagt, Siem Reap und die anderen Orte dieser Gegend, sie hätten nur Angkor Wat. Die Leute haben alles auf eine Karte gesetzt, weil sie keine andere haben: die Tempel. Das hat sie verletzlich gemacht in der Krise.