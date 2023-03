Sokha darf nie wieder für ein politisches Amt kandidieren

»Kem Sokha wird zu 27 Jahren Haft verurteilt wegen der Zusammenarbeit mit Ausländern, die er in Kambodscha und im Ausland begangen hat«, verkündete Richter Koy Sao in einem Gericht in der Hauptstadt Phnom Penh. Dem Angeklagten würden zudem seine staatsbürgerlichen Rechte entzogen, außerdem dürfe er niemals wieder für ein politisches Amt kandidieren.