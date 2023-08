Der 45-jährige Abgeordnete hat die US-Militärakademie West Point besucht und im Westen studiert. Sein Vater hatte ihn jahrelang als Nachfolger aufgebaut.

Hun Sen war fast 40 Jahre lang an der Macht. Das machte ihn zu einem der am längsten amtierenden Regierungschefs der Welt. Vor knapp zwei Wochen hatte er angekündigt, dass er zurücktreten und den Stab an seinen ältesten Sohn übergeben werde. Gleichzeitig kündigte der Dauerherrscher an, weiter seiner Kambodschanischen Volkspartei (CPP) vorstehen und 2024 Senatspräsident werden zu wollen.