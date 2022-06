Die prominente Menschenrechtsaktivistin Theary Seng ist in Kambodscha wegen Hochverrats zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die 51 Jahre alte Anwältin, die auch einen US-amerikanischen Pass hat, wurde am Dienstag gleich nach dem Urteil von der Polizei ins Gefängnis gebracht, wie auf in Medien und sozialen Netzwerken verbreiteten Fotos zu sehen ist.