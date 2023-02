In dem Video tragen drei Männer und eine Frau ein 100 Kilogramm schweres Schwein ins Bild; es hängt, der Länge nach durchbohrt, an einem überdimensionierten Grillspieß aus Holz, der fast aussieht wie ein mittelgroßer Baumstamm. Man kann den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern dabei zusehen, wie sie das geschlachtete Tier putzen, aufschneiden, ausnehmen, wie sie händeweise rote Chilischoten und Zitronengras in den Magen des Tieres werfen, ehe sie anfangen, es zu grillen. Sie hängen das Schlachttier samt Spieß in eine Spezialvorrichtung ein, die in der YouTube-Beschreibung so angekündigt wird: »Das Schwein wird mit dem Motor eines Traktors gedreht, damit es ordentlich gegart werden kann.«