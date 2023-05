Die Frauen seien »heftig gefoltert« und von »schwer bewaffneten Terroristen« entführt worden, teilten lokale Behörden am Dienstag mit. Die Tat habe sich bereits am Samstag in dem Ort Kendjom Keku in der nordwestlichen Region des Landes ereignet, wo bewaffnete Separatistengruppen regelmäßig Zivilisten – meistens gegen Lösegeld – entführten.