Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat einen Zusammenhang zwischen der Klimakrise und den seit Monaten in seinem Land sowie anderen Teilen der Welt wütenden Waldbränden betont. »Die Katastrophen, auf die wir in der Welt blicken, sind nicht einfach nur Pech. Sie werden von dem Klimawandel und dem Verlust von Natur getrieben«, sagte der 51-Jährige in einer Rede in Vancouver am Freitag (Ortszeit). In Kanada sei das klar zu sehen: »Heißere, trockene Frühlinge, die in heißere, trockene Sommer übergehen, welche die Wälder in riesige Pulverfässer verwandeln.« Wegen der Brände gingen ganze Ökosysteme verloren, die normalerweise dem Klimawandel entgegenwirkten, was einen Teufelskreis in Gang setze, führte Trudeau aus.