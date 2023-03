Hat China versucht, die beiden vergangenen Parlamentswahlen in Kanada zu beeinflussen? Diese Frage steht in dem Land seit Wochen im Raum. Nun will Regierungschef Justin Trudeau sie klären lassen. Der Premierminister hat die Ernennung eines unabhängigen Sonderberichterstatters zur Untersuchung einer mutmaßlichen Einmischung Chinas angekündigt.