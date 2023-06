Nach Angaben der Regionalpolizei ist der Mann ein 24-jähriger internationaler Student, der 2022 an der Universität von Waterloo seinen Abschluss gemacht hatte. Er wird in drei Fällen wegen schwerer Körperverletzung, in vier Fällen wegen Angriffs mit einer Waffe und in zwei Fällen wegen Besitzes einer Waffe zu einem gefährlichen Zweck angeklagt. »Der Beschuldigte hatte es auf eine Klasse für Gender-Studien abgesehen, und die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen durch Hass motivierten Vorfall handelte, der mit Geschlechtsausdruck und Geschlechtsidentität zu tun hatte«, so die Polizei.